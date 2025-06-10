Проверка на выдержку: три знака зодиака, которых ждут неудачи летом 2025 года

В этом году астрологический фон обещает быть не только насыщенным, но и весьма противоречивым: наряду с возможностями нас ждут и серьезные испытания. Многие знаки смогут уверенно двигаться вперед, но есть три, которым стоит приготовиться к трудностям. Об этом рассказала «Вечерней Москве» эзотерик Аделина Панина.
Весы.
Для Весов это лето станет проверкой на выдержку и умение держать язык за зубами. Излишняя болтливость и легкомысленные слова могут привести к недопониманиям и серьезным конфликтам, которые оставят неприятный осадок на долгое время.
Не исключены ситуации, когда за поспешные обещания придется расплачиваться и терять доверие близких или коллег. Чтобы избежать провалов, важно научиться фильтровать информацию, не поддаваться на провокации и концентрироваться на действительно важных целях. Интриги и сплетни — это ловушка, в которую сейчас лучше не попадать, иначе восстановить репутацию будет гораздо сложнее, чем казалось поначалу.
Стрелец.
Стремление Стрельцов к порядку и контролю в этом сезоне может сыграть с ними злую шутку. Внешние обстоятельства будут меняться слишком быстро, и попытки управлять каждым моментом лишь усилят стресс и чувство неопределенности.
В рабочей сфере возможны недоразумения и конфликты с коллегами, которые могут надолго затормозить карьерный рост. Важно помнить, что иногда стоит отпускать ситуацию и доверять процессу, иначе Стрельцы рискуют выгореть эмоционально и физически. Стоит уделять больше внимания своему здоровью и не доводить себя до изнеможения, ведь именно внутреннее равновесие поможет пережить этот непростой период.
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Рыбы.
Лето для Рыб может оказаться настоящим испытанием и в финансовой сфере, и в вопросах личных границ. Неожиданные расходы и неудачные финансовые решения способны серьезно пошатнуть материальное положение, а попытки решить эти проблемы могут привести к конфликтам с близкими и коллегами.
Рыбам нужно быть особенно осторожными с инвестициями и не поддаваться на предложения, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Эмоциональное напряжение может повлиять на общее состояние, поэтому стоит искать способы для расслабления и восстановления сил. Благоразумие и спокойствие — главные союзники Рыб в этом сезоне, иначе неудачи могут перерасти в более серьезные проблемы.
Лето — это время важных встреч, переосмыслений, романтики, неожиданных трат и перемен, которые каждому знаку зодиака принесут свое. Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025 года «Вечерняя Москва» узнала у звезды «Битвы экстрасенсов», шаманки, ясновидящей и астролога Кажетты Ахметжановой.