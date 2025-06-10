В аэропорту Казани введены ограничения на приём и выпуск самолётов

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казань», — говорится в сообщении.
Также в ведомстве рассказали о снятии ограничений в аэропорту Калуги. Они вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских судов.
Ранее ограничения ввели в аэропорту Саратова. Кроме того, этой ночью Росавиация закрывала аэропорты Москвы. На данный момент воздушные гавани Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский вновь открыты для приёма самолётов. Аэропорты были закрыты чуть более получаса.