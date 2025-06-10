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Россиянам рассказали, как безопасно спасти питомцев от жары

Ветеринар Растегаева: В жару не стоит давать домашнему животному грызть лед.

Источник: Комсомольская правда

В жару перегреться могут и пушистые друзья человека. Кошки, собаки, кролики, шиншиллы и даже попугаи тяжело переносят высокие температуры. Как им помочь? Простые, но важные советы дала ветеринар Наталия Растегаева.

— Если животное остается дома одно, обязательно обновите воду и положите в миску кусочек льда. Если вы подкармливаете вашего домашнего питомца мясом, то можно угостить его холодненьким кусочком, — порекомендовала врач в беседе с KP.RU.

Но не стоит давать животному грызть лед — это может повредить зубы, рот и даже желудок. Лучше охладите воду в миске или сделайте охлаждающее лакомство. Например, можно намазать мягкий корм на специальный лизательный коврик и подержать его немного в морозилке. Пока ваш питомец будет его облизывать, он и охладится, и развлечется. Влажный корм можно немного подержать в морозилке.

Для кошек и собак подойдут охлаждающие коврики из зоомагазина. Внутри них гель, который долго держит прохладу. А вот замораживать мокрое полотенце и накрывать им питомца не стоит. Слишком резкий холод после жары может повредить сосуды и навредить здоровью.