Россиянам рассказали, как безопасно спасти питомцев от жары

В жару перегреться могут и пушистые друзья человека. Кошки, собаки, кролики, шиншиллы и даже попугаи тяжело переносят высокие температуры. Как им помочь? Простые, но важные советы дала ветеринар Наталия Растегаева.
— Если животное остается дома одно, обязательно обновите воду и положите в миску кусочек льда. Если вы подкармливаете вашего домашнего питомца мясом, то можно угостить его холодненьким кусочком, — порекомендовала врач в беседе с KP.RU.
Но не стоит давать животному грызть лед — это может повредить зубы, рот и даже желудок. Лучше охладите воду в миске или сделайте охлаждающее лакомство. Например, можно намазать мягкий корм на специальный лизательный коврик и подержать его немного в морозилке. Пока ваш питомец будет его облизывать, он и охладится, и развлечется. Влажный корм можно немного подержать в морозилке.
Для кошек и собак подойдут охлаждающие коврики из зоомагазина. Внутри них гель, который долго держит прохладу. А вот замораживать мокрое полотенце и накрывать им питомца не стоит. Слишком резкий холод после жары может повредить сосуды и навредить здоровью.