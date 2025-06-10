Россиянам рассказали, как безопасно спасти питомцев от жары

Но не стоит давать животному грызть лед — это может повредить зубы, рот и даже желудок. Лучше охладите воду в миске или сделайте охлаждающее лакомство. Например, можно намазать мягкий корм на специальный лизательный коврик и подержать его немного в морозилке. Пока ваш питомец будет его облизывать, он и охладится, и развлечется. Влажный корм можно немного подержать в морозилке.