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Россельхознадзор Приморья обнаружил в сыре из Твери стафилококк

Продукцию будут массово изымать из магазинов.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

5 июня специалисты из Приморского филиала подведомственного Россельхознадзору ФГБУ нашли золотистый стафилококк в сыре производителя из Тверской области, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Инспектором учреждения был проведен отбор проб продукта в магазине известной торговой сети в селе Рощино. Тогда и нашли опасную бактерию.

По словам специалистов, такое происходит из-за нарушения правил изготовления продукта.

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора направит письма владельцу продукции, в территориальное управление Россельхознадзора Тверской области, а также в Приморское управление Роспотребнадзора для принятия мер по изъятию из оборота.

Хотим напомнить, что в марте 2025 года Россельхознадзор Приморья нашел 3,6 тонны опасных продуктов в популярных торговых точках.