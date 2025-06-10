Россельхознадзор Приморья обнаружил в сыре из Твери стафилококк

5 июня специалисты из Приморского филиала подведомственного Россельхознадзору ФГБУ нашли золотистый стафилококк в сыре производителя из Тверской области, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Инспектором учреждения был проведен отбор проб продукта в магазине известной торговой сети в селе Рощино. Тогда и нашли опасную бактерию.
По словам специалистов, такое происходит из-за нарушения правил изготовления продукта.
Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора направит письма владельцу продукции, в территориальное управление Россельхознадзора Тверской области, а также в Приморское управление Роспотребнадзора для принятия мер по изъятию из оборота.
Хотим напомнить, что в марте 2025 года Россельхознадзор Приморья нашел 3,6 тонны опасных продуктов в популярных торговых точках.