В аэропорту Иркутска 10 июня открылась новая парковка

С 10 июня в 8:00 утра в аэропорту Иркутска начала работу новая парковочная зона P3, расположенная рядом с внутренним терминалом прилета. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе воздушной гавани, официальное открытие запланировано на 11 июня. Это важное нововведение призвано сделать передвижение по аэропорту более комфортным как для пассажиров внутренних рейсов, так и для встречающих.