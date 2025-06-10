В аэропорту Иркутска 10 июня открылась новая парковка

С 10 июня в 8:00 утра в аэропорту Иркутска начала работу новая парковочная зона P3, расположенная рядом с внутренним терминалом прилета. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе воздушной гавани, официальное открытие запланировано на 11 июня. Это важное нововведение призвано сделать передвижение по аэропорту более комфортным как для пассажиров внутренних рейсов, так и для встречающих.
— Для оптимальной организации движения предусмотрено два въезда со стороны улицы Ширямова, что поможет избежать образования очередей. Выезд с парковки возможен по трем направлениям. Вся территория оборудована четкой разметкой, дорожными знаками и информационными стендами, позволяющими водителям легко сориентироваться, — сообщают в аэропорту.
Новая парковка рассчитана на 140 мест, включая 16 специализированных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для удобства посетителей здесь также обустроена зона отдыха со скамейками, урнами и качественным освещением.
Важно отметить, что парковка P3 предназначена исключительно для легкового транспорта, за исключением автобусов вместимостью до 20 пассажиров.
Параллельно с этим 10 июня вводится в эксплуатацию парковка P2, которая предлагает 120 мест, 14 из которых адаптированы для маломобильных граждан. Эта зона оснащена двумя въездами и четырьмя выездами.
Оплатить парковку можно удобным способом: через терминалы на выезде банковской картой или с помощью кассовых аппаратов, расположенных в зонах выезда. Водители, оплатившие услуги через кассовый аппарат на парковке P3, получают 15-минутный льготный период для беспрепятственного выезда.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что возле иркутского аэропорта изменится схема движения.