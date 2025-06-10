Хоккеист Овечкин попал в списки украинской базы «Миротворец»*

Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз со стороны украинских радикалов в адрес Владимира Мединского и его семьи. При этом журналист Владимир Соловьев заявил, что неизвестные пишут родным и близким чиновника о том, что знают об их местонахождении.