Хоккеист Овечкин попал в списки украинской базы «Миротворец»*

Российский хоккеист, а также лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин пополнил списки украинской базы «Миротворец»*. Об этом стало известно во вторник, 10 июня.
По данным сайта, спортсмен якобы принимал активное участие в международных соревнованиях для того, чтобы «отбелить» репутацию России. Кроме того, Овечкина обвинили в оправдании агрессии по отношению к Украине.
В списки Овечкин попал за «пропаганду войны», «публичную поддержку убийств граждан Украины» и «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на ее территорию», передает РИА Новости.
29 мая в базу внесли помощника президента РФ, главу российской делегации на российско-украинских переговорах Владимира Мединского.
Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз со стороны украинских радикалов в адрес Владимира Мединского и его семьи. При этом журналист Владимир Соловьев заявил, что неизвестные пишут родным и близким чиновника о том, что знают об их местонахождении.
*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.