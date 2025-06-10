Расширение списка нецензурных слов удивило профессора

В апреле текущего года в России был утверждён «Толковый словарь современного русского литературного языка», который пополнился новыми бранными словами. Среди них появились не только известные ругательства, начинающиеся на «х», «п», «е» и «б», но и новые корни, такие как «бзд» (от него образуется слово «бздеть») и «говн» (матерное «говно»), а также другие производные. Всего в словаре насчитывается десять новых нецензурных корней, включая «елд», «жоп», «манд», «муд», «перд», «сра», «са» и «шлюх».