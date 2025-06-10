Расширение списка нецензурных слов удивило профессора

Доктор филологических наук Анатолий Баранов высказал своё мнение о добавлении новых нецензурных слов в толковый словарь русского языка. Об этом пишет «Лента. Ру».
В апреле текущего года в России был утверждён «Толковый словарь современного русского литературного языка», который пополнился новыми бранными словами. Среди них появились не только известные ругательства, начинающиеся на «х», «п», «е» и «б», но и новые корни, такие как «бзд» (от него образуется слово «бздеть») и «говн» (матерное «говно»), а также другие производные. Всего в словаре насчитывается десять новых нецензурных корней, включая «елд», «жоп», «манд», «муд», «перд», «сра», «са» и «шлюх».
Анатолий Баранов, заведующий отделом Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, в интервью с «Лентой.ру» прокомментировал появление этих новых бранных слов. Он отметил, что некоторые из них подлежат культурным и правовым ограничениям, что соответствует рекомендациям Роскомнадзора относительно известных матерных корней. Однако слова с другими упомянутыми корнями относятся к различным стилистическим регистрам: они грубые, неприличные, бранные или диалектные. Поэтому такая классификация вызывает у него недоумение.
Профессор выразил несогласие с решением составителей словаря о включении новых бранных слов в категорию нецензурных. Он предположил, что на это могло повлиять общее политическое и идеологическое состояние, а также мировоззрение самих авторов словаря.
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