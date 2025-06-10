Хозяин Белого дома Дональд Трамп стал камнем преткновения для представителей стран-членов объединения G7. Так, «Большая семерка», как сообщается, не примет совместное заявление на предстоящем саммите. Онлайн-встречи состоятся 15−17 июня. По данным японской газеты «Майнити», у представителей разногласия с Дональдом Трампом из-за его позиции по тарифам и Украине.
В статье уточняется, что протекционистская политика американского лидера вызывает напряженность среди членов G7. По данным газеты, страны считают, что достичь компромиссов не удастся. Это заявление связано, в большей степени, с позицией Дональда Трампа по Украине. В материале его мнение по этому вопросу названо «пророссийским».
Однако, пишет автор, на саммите всё же примут ряд решений. Например, представители государств разработают документы по созданию цепочек поставок редкоземельных металлов.
Американские журналисты, в свою очередь, считают, что западные чиновники ожидают шагов от Дональда Трампа. Они якобы рассчитывают на то, что американский лидер займет более решительную позицию по поддержке Украины.