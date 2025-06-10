В Японии сообщили, что члены G7 вряд ли придут к общему мнению на саммите: политика Трампа по Украине противоречит всем

В статье уточняется, что протекционистская политика американского лидера вызывает напряженность среди членов G7. По данным газеты, страны считают, что достичь компромиссов не удастся. Это заявление связано, в большей степени, с позицией Дональда Трампа по Украине. В материале его мнение по этому вопросу названо «пророссийским».