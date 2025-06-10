Хоккеист Овечкин попал в базу украинского «Миротворца»

По информации сайта, Овечкин якобы участвовал в международных соревнованиях с целью «отбеливания репутации России». Украинская сторона обвиняет его в том, что спортсмен присутствовал на мероприятиях, оправдывающих «агрессию» против Украины среди зарубежной аудитории.