Хоккеист Овечкин попал в базу украинского «Миротворца»

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оказался в базе данных скандально известного украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.
По информации сайта, Овечкин якобы участвовал в международных соревнованиях с целью «отбеливания репутации России». Украинская сторона обвиняет его в том, что спортсмен присутствовал на мероприятиях, оправдывающих «агрессию» против Украины среди зарубежной аудитории.
Кроме того, россиянин был внесён в базу «Миротворца» за «пропаганду войны» и «умышленное нарушение государственной границы Украины с намерением проникнуть на её территорию».
Ранее «Вашингтон» начал продажу коллекционных предметов в честь рекорда Овечкина.