Китайская ученая Хань задержана в США за контрабанду круглых червей

Исследовательница Хань из Китая задержана в Детройте. Её обвиняют в контрабанде из-за отправленных посылок с биологическим материалом круглых червей.
«Чэнсюань Хань была арестована в воскресенье после приземления в столичном аэропорту Детройта рейсом из Шанхая. Ей были предъявлены обвинения в контрабанде товаров в США и даче ложных показаний», — сказано в публикации издания New York Post.
Сообщается, что исследовательница отправила из Китая четыре посылки с биоматериалом, заверив правоохранителей, что там находятся пластиковые стаканчики.
Накануне учёных из Китая арестовали за провоз токсичного грибка-убийцы в США. Опасный фитопатоген способен уничтожать зерновые культуры и представлять угрозу для животных и людей.
Читатели KP.RU помнят скандал с ученой Петровой из России, которой грозит до 20 лет тюрьмы в США за провоз эмбрионов лягушек, которых она привезла в Штаты с исследовательскими целями.
Тем временем сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю пресекли попытку контрабанды через государственную границу ценных водных биологических ресурсов и выпустили на свободу 1,4 тонны живых крабов.