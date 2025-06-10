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Огородникам разъяснили тонкости реализации урожая без лишней уплаты налогов

Юрист Анастасия Билялова напомнила огородникам о том, как реализовывать свой урожай без налогообложения.

Юрист Анастасия Билялова напомнила огородникам о том, как реализовывать свой урожай без налогообложения. Подробностями она поделилась с информагентством «Прайм».

«Продавать продукцию можно только в специализированных местах — рынках и ярмарках после согласования с владельцем площадки», — обратила внимание Анастасия Билялова.

Как указали в «Прайм», есть и два других ключевых условия реализации собственного урожая. Во-первых, личный надел не должен превышать 50 соток. Во-вторых, заниматься огородом необходимо самостоятельно, не нанимая кого-либо.

Для подтверждения этих деталей потребуется соответствующий документ, который можно получить в администрации своего СНТ или населенного пункта.

Выращивание овощей, ягод и фруктов для многих дачников является не только способом заработка, но и важным хобби. Ранее постоянный эксперт «МК» Наталья Егоркина поделилась с читателями своими секретами защиты урожая от паразитов.