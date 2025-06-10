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NYP: в США по обвинению в контрабанде биоматериалов задержана учёная из КНР

Исследовательница Чэнсюань Хань отправляла посылки для лиц, связанных с лабораторией Мичиганского университета.

Источник: Аргументы и факты

Учёная из Китая Чэнсюань Хань была задержана в аэропорту американского города Детройта (штат Мичиган) по обвинению в контрабанде биоматериалов и даче ложных показаний федеральным властям США, написала газета The New York Post (NYP).

Отмечается, что женщина прибыла в страну на самолёте, летевшем из китайского Шанхая. Пограничники заметили, что в 2024 и 2025 годах она отправляла из КНР посылки с биоматериалом, относящимся к круглым червям.

Груз предназначался для лиц, связанных с лабораторией Мичиганского университета. Чэнсюань Хань также утверждала, что внутри были пластиковые стаканчики, но позже призналась, что солгала.

Ей уже предъявили соответствующие обвинения и арестовали.

Напомним, ранее в США задержали нескольких граждан Китая по подозрению в незаконном ввозе патогенного грибка. По данным телеканала Fox News, они могли поместить опасный материал в пластиковые пакеты, спрятанные внутри обуви.