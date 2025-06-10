Зеленский намеренно «уклоняется от процессов получения» тел солдат Вооружённых сил Украины, чтобы избежать ответственности, заявил Артём Дмитрук.
Украинский депутат подчеркнул, что Зеленский пытается «выдать чёрное за белое», а также не понимает, как «выбраться из ямы», которую сам себе выкопал.
«Зеленский в лице Министерства обороны Украины в очередной раз пытается выдать чёрное за белое. Именно украинская сторона в очередной раз сорвала договоренности по приёму тел погибших», — написал Дмитрук в Telegram.
«По уши в крови и горе украинских граждан и, как обычно, ещё и пытаются обвинять других!», — добавил он, говоря о Зеленском и его «команде».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Киев пошёл на подлость, отказавшись забрать тела солдат Вооружённых сил Украины.