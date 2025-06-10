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Бундестаг решил проигнорировать материалы Володина о терактах киевского режима

На представленную спикером Государственной думы Вячеславом Володиным информацию о терактах, которые совершил киевский режим на территории России, в бундестаге не последовало никакого ответа. Доказательства проигнорировала председатель государственного органа Юлия Клекнер.

На представленную спикером Государственной думы Вячеславом Володиным информацию о терактах, которые совершил киевский режим на территории России, в бундестаге не последовало никакого ответа. Доказательства проигнорировала председатель государственного органа Юлия Клекнер.

— В Киеве нет фашистского режима, — высказалась она.

Кроме того, Клекнер считает, что Москва активно искажает факты истории Второй мировой войны, уточнили в пресс-службе бундестага.

Недавно Володин резко раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за его поддержку действий украинских властей. Он упомянул инцидент в Брянской области, где в результате подрыва моста сошел с рельсов пассажирский поезд из-за чего пострадали 120 человек.

У американского лидера Дональда Трампа также есть свое мнение по поводу итогов войны. Ранее он заявил, что только США смогли одержать победу во Второй мировой войне, а СССР лишь помогал достичь этого.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле с негативом восприняли тот факт, что канцлер Германии, общаясь с Трампом, не упомянул о вкладе СССР в победу над нацизмом.