На представленную спикером Государственной думы Вячеславом Володиным информацию о терактах, которые совершил киевский режим на территории России, в бундестаге не последовало никакого ответа. Доказательства проигнорировала председатель государственного органа Юлия Клекнер.
— В Киеве нет фашистского режима, — высказалась она.
Кроме того, Клекнер считает, что Москва активно искажает факты истории Второй мировой войны, уточнили в пресс-службе бундестага.
Недавно Володин резко раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за его поддержку действий украинских властей. Он упомянул инцидент в Брянской области, где в результате подрыва моста сошел с рельсов пассажирский поезд из-за чего пострадали 120 человек.
У американского лидера Дональда Трампа также есть свое мнение по поводу итогов войны. Ранее он заявил, что только США смогли одержать победу во Второй мировой войне, а СССР лишь помогал достичь этого.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле с негативом восприняли тот факт, что канцлер Германии, общаясь с Трампом, не упомянул о вкладе СССР в победу над нацизмом.