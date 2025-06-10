Исследование показало, кому россияне чаще пересылают новости в соцсетях

«Друзья и знакомые — главные люди, с которыми респонденты в первую очередь делятся новостным контентом. Такой вариант ответа выбрали 33% опрошенных. На втором месте — партнер или супруг (-а) (29%), на третьем — родители и родственники (21%). Лишь 5% респондентов признались, что вообще никогда не пересылают новости другим людям», — сказано в исследовании.