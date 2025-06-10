Исследование показало, кому россияне чаще пересылают новости в соцсетях

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Россияне пересылают новости в соцсетях чаще своим друзьям и знакомым, чем партнерам, супругам или родственникам, говорится в исследовании платформы «Дзен», которое есть в распоряжении РИА Новости.
«Друзья и знакомые — главные люди, с которыми респонденты в первую очередь делятся новостным контентом. Такой вариант ответа выбрали 33% опрошенных. На втором месте — партнер или супруг (-а) (29%), на третьем — родители и родственники (21%). Лишь 5% респондентов признались, что вообще никогда не пересылают новости другим людям», — сказано в исследовании.
Смешные и развлекательные новости, скандалы с компаниями и лидерами мнений, а также новости звезд стали самыми популярными инфоповодами, которыми делятся россияне. Каждый третий пересылает новости, связанные с политикой и экономикой страны, а каждый пятый — новости про образование, здоровье или науку.
Представители разных возрастов делятся инфоповодами по-разному. Так, например, зумеры — россияне в возрасте 18−25 лет — чаще всего присылают мемы, основанные на новости. «На втором месте у зумеров — пересылка новости вместе с эмодзи или реакцией (38%). Еще 9% опрошенных рассказали, что отправляют вместе с новостью голосовое сообщение», — рассказали аналитики.
Большинство миллениалов — пользователи в возрасте 26−35 лет — сопровождают ссылку на новость текстовым сообщением с кратким мнением про инфоповод. Каждый третий просто присылает новость без каких-либо комментариев. А 12% присылают развернутые сообщения.
А 63% бумеров рассказали, что ищут авторитетный источник новости, а затем делятся ссылкой на него, при этом 22% респондентов категории сопровождают публикацию сообщением в духе «обязательно прочитай!», еще 8% пересказывают суть инфоповода устно, выяснили аналитики.
В исследовании приняли участие 1579 респондента из разных регионов России: бумеры (36−45 лет), миллениалы (26−35 лет) и зумеры (18−25 лет). Среди них мужчины составили 51%, женщины — 49%.