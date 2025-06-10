ES: агентство ЕКА и компания Ispace заключили контракт на создание лунохода

Напомним, ранее глава Ispace Такэси Хакамада сообщил, что посадка на Луну японского модуля Hakuto-R, который также называют Resilience, завершилась неудачно. По его словам, в компании пришли к выводу, что сложно установить связь с аппаратом и невозможно завершить миссию.