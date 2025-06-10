ES: агентство ЕКА и компания Ispace заключили контракт на создание лунохода

Европейское космическое агентство (ЕКА) и японская компания Ispace подписали соглашение о создании лунохода, сообщило издание European Spaceflight (ES).
Аппарат будет исследовать содержание водяного льда в приполярных районах Луны в рамках программы MAGPIE. Первый этап работ по контракту, включающий разработку концепции миссии и технологии полезной нагрузки, потребует выделения 2,7 млн евро.
К проекту также присоединятся университеты и исследовательские центры ФРГ, Британии, Норвегии, Польши и Чехии. Сроки старта MAGPIE не называются.
Напомним, ранее глава Ispace Такэси Хакамада сообщил, что посадка на Луну японского модуля Hakuto-R, который также называют Resilience, завершилась неудачно. По его словам, в компании пришли к выводу, что сложно установить связь с аппаратом и невозможно завершить миссию.