Доходность краткосрочных вкладов обрушилась впервые за долгое время

При этом банки не торопятся пересматривать условия по кредитам, несмотря на ранее озвученные планы крупнейших игроков рынка по снижению ставок. Участники рынка считают, что решение ЦБ поддержит экономическую активность, однако в летний период сохраняется ряд факторов, способных повлиять на рост инфляции. Специалисты отмечают, что макроэкономические условия и динамика цен будут определяющими для дальнейших действий Центробанка по корректировке ключевой ставки.