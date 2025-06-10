Доходность краткосрочных вкладов обрушилась впервые за долгое время

Центробанка снизить ключевую ставку до 20%
Доходность краткосрочных вкладов в российских банках снизилась ниже 19% годовых впервые с августа 2024. Такое изменение стало следствием решения Центробанка снизить ключевую ставку до 20%.
«Мы видим, что снижение ключевой ставки ЦБ уже отразилось на доходности вкладов. Банки ориентируются на дальнейшее понижение ставки регулятором, что и объясняет текущую динамику депозитных продуктов», — пояснил собеседник в диалоге с «Известиями».
При этом банки не торопятся пересматривать условия по кредитам, несмотря на ранее озвученные планы крупнейших игроков рынка по снижению ставок. Участники рынка считают, что решение ЦБ поддержит экономическую активность, однако в летний период сохраняется ряд факторов, способных повлиять на рост инфляции. Специалисты отмечают, что макроэкономические условия и динамика цен будут определяющими для дальнейших действий Центробанка по корректировке ключевой ставки.