В Приморье выставили на продажу «редкий» доллар 1995 года за миллион рублей

Необычное предложение появилось на популярном сайте объявлений в Приморье. «Редкий» доллар 1995 года продают за миллион рублей в Артеме. Продавец утверждает, что его банкнота обладает особой ценностью из-за уникального номера, который заканчивается цифрами 1995 — годом выпуска купюры, сообщает ИА PrimaMedia.
Описание лота обещает покупателям нечто особенное: «Очень редкая вещь. Новая, не была в обороте. Из личной коллекции. Хороший торг». Однако за астрономическую сумму в миллион рублей потенциальным покупателям предлагается обычная банкнота.
Нумизмат Вячеслав Мясников развеял все иллюзии относительно ценности данной купюры. По его словам, заявленная цена не имеет под собой никаких оснований.
— Доллар этот в реальности не стоит таких денег. Очередная фантазия и шутка владельца. Аналогично было с 200 рублей совсем недавно. В номере, видимо, зацепились за 1995 год, что соответствует году выпуска, но это тоже не более чем приятный бонус. На цену банкноты он никак не влияет, — рассказал эксперт.
К слову, на другом сайте аналогичный доллар стоит всего 580 рублей. Поэтому потенциальным покупателям, прежде чем вкладывать значительные средства в подобные «редкие» экземпляры, стоит проконсультироваться с профессиональными оценщиками и нумизматами.
Напомним, редчайший автомобиль прошлого века выставили на продажу во Владивостоке. Владелец оценил стоимость синего Cadillac Series 314 5.2 MT 1926 года выпуска в 4,3 млн рублей.