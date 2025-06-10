В Приморье выставили на продажу «редкий» доллар 1995 года за миллион рублей

— Доллар этот в реальности не стоит таких денег. Очередная фантазия и шутка владельца. Аналогично было с 200 рублей совсем недавно. В номере, видимо, зацепились за 1995 год, что соответствует году выпуска, но это тоже не более чем приятный бонус. На цену банкноты он никак не влияет, — рассказал эксперт.