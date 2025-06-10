Генерал Попов: у ВСУ начался дефицит истребителей после удара по Дубно

О дефиците истребителей у Вооруженных сил Украины заявил aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов после удара по авиабазе в городе Дубно Ровненской области Украины.
«У ВВС Украины сегодня в дефиците боевые воздушные суда. У них осталось, по нашим расчетам от 18 до 21 единицы истребителей Су-24. Если говорить о Миг-29, то, наверное, 45 самолетом, не более того. Речь об исправных или тех, которые ремонтируют», — отметил он.
По словам эксперта, на Украине осталось не более 12 истребителей Су-25.
«Поставок новых F-16, которые обещала Дания, у них не было. Так что осталось, наверное, 6 или 5 живых самолетов. Если ударом по Дубно еще один уничтожили, то еще меньше», — добавил эксперт.
Ранее Попов рассказал, что на авиабазе в Дубно помимо истребителей поразили инфраструктуру, что вывело ее из строя.