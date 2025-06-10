Генерал Попов: у ВСУ начался дефицит истребителей после удара по Дубно

«У ВВС Украины сегодня в дефиците боевые воздушные суда. У них осталось, по нашим расчетам от 18 до 21 единицы истребителей Су-24. Если говорить о Миг-29, то, наверное, 45 самолетом, не более того. Речь об исправных или тех, которые ремонтируют», — отметил он.