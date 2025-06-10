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В Омской области более 3 000 человек пострадали от укусов клещей

По словам экспертов, текущие показатели не превышают среднемноголетних значений.

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Источник: Om1 Омск

Управление Роспотребнадзора по Омской области опубликовало данные о случаях укусов клещей. По информации на 6 июня, в медицинские учреждения региона обратились 3 370 человек, пострадавших от этих насекомых. Среди них 1 133 ребёнка.

Специализированные лаборатории провели анализ 97% клещей, снятых с людей. Результаты показали, что 8,3% из них были заражены боррелиями, 2,4% — вирусом клещевого энцефалита, а 0,7% — возбудителями моноцитарного эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза.

Несмотря на рост числа обращений, эксперты отмечают, что текущие показатели не превышают среднемноголетних значений. Для сравнения, неделю назад от укусов клещей пострадали 3 076 человек, включая 1 051 ребёнка.