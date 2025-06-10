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Россиянам досрочно выплатят пенсию

В связи с длинными выходными по случаю Дня России пенсии россиянам будут выплачены досрочно — до 11 июня включительно. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Нилов отметил, что из-за праздников выплаты произойдут до 11 июня.

В связи с длинными выходными по случаю Дня России пенсии россиянам будут выплачены досрочно — до 11 июня включительно. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Соцфонд заранее обеспечит все выплаты, включая пенсии, из-за праздников. До 11 июня включительно», — заявил Нилов, его слова передает ТАСС. Депутат отметил, что это является обычной практикой. Таким образом, за январь этого года из-за праздников пенсии начали получать в декабре прошлого года.

Ранее сообщалось, что в июне в России произойдут изменения в графике перечисления пенсионных выплат. Это связано с празднованием Дня России, который приходится на 12 июня и в текущем году совпадает с выходным днем. Пенсионеры, которые обычно получают выплаты после 12 июня, в этом месяце смогут получить их досрочно — 10 или 11 июня. Изменения распространяются на все регулярные выплаты по линии обязательного пенсионного страхования.