Россиянам досрочно выплатят пенсию

Ранее сообщалось, что в июне в России произойдут изменения в графике перечисления пенсионных выплат. Это связано с празднованием Дня России, который приходится на 12 июня и в текущем году совпадает с выходным днем. Пенсионеры, которые обычно получают выплаты после 12 июня, в этом месяце смогут получить их досрочно — 10 или 11 июня. Изменения распространяются на все регулярные выплаты по линии обязательного пенсионного страхования.