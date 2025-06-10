Бросок к Днепру: эксперты увидели, что наступление русской армии ускорилось

«Позиции ВСУ ухудшаются каждый день, но пока это не привело к событию, которое действительно может кардинально изменить обстановку в зоне СВО, а именно: обрушению обороны ВСУ. На западном Донбассе она сейчас трещит, и в одном месте, где, по сообщении Минобороны, танковая дивизия уже пошла в прорыв, она прогнулась в очередной раз», — отметил Анпилогов.