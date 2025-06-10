Бросок к Днепру: эксперты увидели, что наступление русской армии ускорилось

Российские войска вышли на западные границы ДНР и сейчас продолжают продвижение вглубь Днепропетровской области. Эксперты в беседе с aif.ru рассказали, почему ВС РФ намерены развивать свое наступление и чем оно грозит ВСУ.
Охватить Краматорск и Славянск.
Военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин назвал данное событие несомненным успехом.
«Выход наших войск на западные границы республики — настоящий успех. И если говорить в целом о южно-донецком направлении, то в последнее время у ВС РФ там успех за успехом. И темп освобождения наших территорий, который сейчас набран, становится все выше и выше. Причем такая же картина и на других участках зоны СВО», — заявил он.
Гагин добавил, что наступление ВС РФ в Днепропетровской области важно для взятия Краматорска и Славянска в ДНР.
«Краматорск и Славянск — достаточно крупные населённые пункты по местным меркам, где присутствует промзона, заводы, есть фрагменты добывающей промышленности. Драться за такие объекты очень тяжело и идти на них в лоб чревато большими потерями», — сообщил Гагин.
Поэтому, отметил военный эксперт, используется тактика охвата (ред. — берут в клещи населенные пункты) с целью прервать артерии, по которым ВСУ на передовой снабжаются с тыла боеприпасами, медикаментами, продовольствием, по которым проводится ротация.
«То есть очень важно противника лишить всего этого», — пояснил Гагин.
И выход российских войск на западные границы ДНР и дальнейшее продвижение вглубь Днепропетровской области, в том числе, вкладывается в логику «охватывающей тактики», добавил военный эксперт.
ВС РФ приближают обрушение обороны ВСУ постепенно.
Военный эксперт Алексей Анпилогов в свою очередь отметил, что для противника ситуация на западном направлении меняется в худшую сторону постепенно, и пока радикальных изменений он не ощутил.
«Позиции ВСУ ухудшаются каждый день, но пока это не привело к событию, которое действительно может кардинально изменить обстановку в зоне СВО, а именно: обрушению обороны ВСУ. На западном Донбассе она сейчас трещит, и в одном месте, где, по сообщении Минобороны, танковая дивизия уже пошла в прорыв, она прогнулась в очередной раз», — отметил Анпилогов.
Эксперт констатировал, что такие прорывы были вполне ожидаемы и будут происходить в дальнейшем в разных районах.
«Позиционно в зоне СВО российские военные вышли на границу Днепропетровской области на линии около полусотни километров, примерно — от Великой Новоселки до Красноармейска (Покровска), и подобные прорывы вероятны в других точках. Но в целом это пока не приводит к обрушению обороны, хотя, конечно, приближают этот день значительно», — сказал Анпилогов.
Взятие Павлограда обрушит оборону ВСУ.
Военный эксперт при этом акцентировал, что украинским силам для сохранения оборонительных способностей критично важно удержать город Павлоград, в противном случае нарушится логистика.
«Днепропетровская область — центр логистики и коммуникации армии Украины. В частности, такой небольшой город, как Павлоград на востоке региона, практически обеспечивает переброску сил ВСУ в сторону того же Красноармейска в ДНР и в сторону агломерации более северной — Славянска, Краматорска. И даже для Харькова Павлоград является тыловым оборонительным районом», — сказал Анпилогов.
По сути, добавил военный эксперт, Павлоград — это общий опорный пункт для всех операций ВСУ, и его потеря приведет к существенному ухудшению состояния украинских вооруженных сил.
«Единая сейчас оборона украинской армии распадется на отдельные районы, и сдерживать наступающие российские войска противнику будет гораздо сложнее», — подытожил Анпилогов.
Как ранее сообщили в Минобороны РФ, части 90-й танковой дивизии, входящей в состав группировки войск «Центр», достигли западной границы ДНР и продолжают продвигаться вглубь Днепропетровской области.
Позже в ведомстве проинформировали о расширении зоны контроля в Днепропетровской области.