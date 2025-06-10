Татьяна Васильева рассказала правду о своей болезни

По словам артистки, из-за постоянной сильной боли она предполагала у себя наличие радикулита. Болезненные проявления распространялись от поясничной области до самых пяток, особенно остро проявляясь в положении лежа или сидя. Облегчение наступало лишь в вертикальном положении. Даже ночной отдых приходилось проводить, оставаясь в вертикальном положении. Предел терпения был исчерпан, и актриса решилась на блокаду, однако это принесло лишь незначительное облегчение, так как спустя короткое время, около 10 дней, мучительные боли возобновились.