В Красноярске закрыли нелегальный пансионат для пожилых «Райский уют»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске по требованию прокуратуры закрыли частный пансионат «Райский уют», который работал незаконно прямо в обычной квартире многоэтажки на переулке Вузовском. Местный предприниматель устроил там что-то вроде «домика для пенсионеров» с невыносимыми условиями.
В квартире проживали пожилые люди, причем многие находились в тяжелом состоянии: кто-то прикован к кровати, кто-то нуждался в постоянной помощи. Вот только толком за ними никто не ухаживал, а сама квартира напоминала скорее запущенное помещение, чем место для жизни. Грязь, антисанитария и полное отсутствие нормальной медицинской или простой человеческой помощи.
Кроме того, прокуратура выявила грубые нарушения правил пожарной безопасности. Оказалось, что пожилые жильцы буквально рисковали жизнями, оставаясь в этом «пансионате».
После проверки прокуратура подала иск в суд, потребовав немедленно закрыть это учреждение и переселить всех пожилых в нормальные социальные учреждения, где за ними смогут действительно ухаживать. Суд быстро принял решение в пользу прокуратуры — пансионат закрыли, людей перевели в безопасные условия. А организатору этого «бизнеса» выписали штраф на 30 тысяч рублей за нарушение санитарных норм и пожарной безопасности, сообщают в краевой прокуратуре.