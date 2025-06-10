В Красноярске закрыли нелегальный пансионат для пожилых «Райский уют»

После проверки прокуратура подала иск в суд, потребовав немедленно закрыть это учреждение и переселить всех пожилых в нормальные социальные учреждения, где за ними смогут действительно ухаживать. Суд быстро принял решение в пользу прокуратуры — пансионат закрыли, людей перевели в безопасные условия. А организатору этого «бизнеса» выписали штраф на 30 тысяч рублей за нарушение санитарных норм и пожарной безопасности, сообщают в краевой прокуратуре.