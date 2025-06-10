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В Красноярске закрыли нелегальный пансионат для пожилых «Райский уют»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске по требованию прокуратуры закрыли частный пансионат «Райский уют», который работал незаконно прямо в обычной квартире многоэтажки на переулке Вузовском. Местный предприниматель устроил там что-то вроде «домика для пенсионеров» с невыносимыми условиями.

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Источник: Соцсети

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске по требованию прокуратуры закрыли частный пансионат «Райский уют», который работал незаконно прямо в обычной квартире многоэтажки на переулке Вузовском. Местный предприниматель устроил там что-то вроде «домика для пенсионеров» с невыносимыми условиями.

В квартире проживали пожилые люди, причем многие находились в тяжелом состоянии: кто-то прикован к кровати, кто-то нуждался в постоянной помощи. Вот только толком за ними никто не ухаживал, а сама квартира напоминала скорее запущенное помещение, чем место для жизни. Грязь, антисанитария и полное отсутствие нормальной медицинской или простой человеческой помощи.

Кроме того, прокуратура выявила грубые нарушения правил пожарной безопасности. Оказалось, что пожилые жильцы буквально рисковали жизнями, оставаясь в этом «пансионате».

После проверки прокуратура подала иск в суд, потребовав немедленно закрыть это учреждение и переселить всех пожилых в нормальные социальные учреждения, где за ними смогут действительно ухаживать. Суд быстро принял решение в пользу прокуратуры — пансионат закрыли, людей перевели в безопасные условия. А организатору этого «бизнеса» выписали штраф на 30 тысяч рублей за нарушение санитарных норм и пожарной безопасности, сообщают в краевой прокуратуре.