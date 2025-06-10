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Росавиация: в аэропорту Пулково ввели временные ограничения

Утром 10 июня петербургский аэропорт Пулково временно ограничили на работу.

Источник: Комсомольская правда

Петербургский аэропорт Пулково ограничили на работу. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. С таким оповещением обратились в пресс-службе Росавиации.

По уточнению, борты не взлетают и не приземляются в аэропорту для обеспечения безопасности. Соответствующие меры предприняты с 5 утра 10 июня.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Пулково», — сказано в уведомлении.

Ранее, в ночь на 10 июня, временные ограничения действовали в столичных воздушных гаванях. Меры безопасности приняли в 01:10. Спустя полчаса ограничения отменили. Запрет на полеты вводили во всех аэропортах Подмосковья.