В Иркутской области депутаты утвердили повестку 25-й сессии Заксобрания

На заседании коллегии под руководством спикера Александра Ведерникова депутаты Законодательного Собрания Иркутской области сформировали повестку предстоящей сессии. В числе ключевых вопросов — рассмотрение отзывов на федеральные законопроекты, касающиеся мер поддержки беременных женщин и детей-сирот.
Особое событие заседания — вручение премии имени С. Н. Щетинина, учрежденной иркутским землячеством «Байкал» в Москве. Награду из рук писателя Валерия Хайрюзова и исполнительного директора организации Галины Мироновой принял Александр Ведерников.
— Каждая история в этой книге приближала Победу. Такое признание нашей работы — общая заслуга всех депутатов. Мы продолжим развивать регион и страну, — сказал председатель Заксобрания Александр Ведерников.
Эта премия носит имя фронтовика Семена Щетинина. В год 80-летия Победы передали в дар книгу «Завещали нам жить» с историями 130 участников войны. Над ней работали 10 лет, собирая материалы через семьи ветеранов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что молодежь из Иркутской области займет половину мест на форуме «Байкал».