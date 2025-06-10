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В Иркутской области депутаты утвердили повестку 25-й сессии Заксобрания

В числе ключевых вопросов — рассмотрение отзывов на законопроекты, касающиеся мер поддержки беременных женщин.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На заседании коллегии под руководством спикера Александра Ведерникова депутаты Законодательного Собрания Иркутской области сформировали повестку предстоящей сессии. В числе ключевых вопросов — рассмотрение отзывов на федеральные законопроекты, касающиеся мер поддержки беременных женщин и детей-сирот.

Особое событие заседания — вручение премии имени С. Н. Щетинина, учрежденной иркутским землячеством «Байкал» в Москве. Награду из рук писателя Валерия Хайрюзова и исполнительного директора организации Галины Мироновой принял Александр Ведерников.

— Каждая история в этой книге приближала Победу. Такое признание нашей работы — общая заслуга всех депутатов. Мы продолжим развивать регион и страну, — сказал председатель Заксобрания Александр Ведерников.

Эта премия носит имя фронтовика Семена Щетинина. В год 80-летия Победы передали в дар книгу «Завещали нам жить» с историями 130 участников войны. Над ней работали 10 лет, собирая материалы через семьи ветеранов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что молодежь из Иркутской области займет половину мест на форуме «Байкал».