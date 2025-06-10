Росавиация: в Пулково ввели временные ограничения на полёты

В воздушной гавани Петербурга установлены временные ограничения на приём и выпуск самолётов, информирует Росавиация.
В федеральном агентстве воздушного транспорта подчеркнули, что мера связана с обеспечением безопасности полётов гражданских самолётов.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту “Пулково” (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI», — говорится в сообщении.
Помимо этого, временные ограничения на полёты введены в аэропорту Нижнекамска в Республике Татарстан.
Напомним, в ночь на вторник ограничения на приём и выпуск самолётов действовали во всех аэропортах российской столицы. Кроме того, ограничения действовали в аэропортах Тамбова, Калуги и Самары.