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Росавиация: в Пулково ввели временные ограничения на полёты

Кроме того, временные ограничения на полёты введены в аэропорту Нижнекамска.

Источник: Аргументы и факты

В воздушной гавани Петербурга установлены временные ограничения на приём и выпуск самолётов, информирует Росавиация.

В федеральном агентстве воздушного транспорта подчеркнули, что мера связана с обеспечением безопасности полётов гражданских самолётов.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту “Пулково” (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI», — говорится в сообщении.

Помимо этого, временные ограничения на полёты введены в аэропорту Нижнекамска в Республике Татарстан.

Напомним, в ночь на вторник ограничения на приём и выпуск самолётов действовали во всех аэропортах российской столицы. Кроме того, ограничения действовали в аэропортах Тамбова, Калуги и Самары.