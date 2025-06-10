Юрист Билялова рассказала, как продавать урожай и не платить налоги

Получить прибыль от собственного урожая можно и без уплаты налогов. Об этом рассказала юрист Анастасия Билялова.
По ее словам, для этого дачникам нужно измерить свой участок. Если территория размером не превышает 50 соток, то россиянин может спокойно торговать выращенными овощами и фруктами без каких-либо налогов.
Однако критерий необходимо подтверждать уже отдельно — нужно получать справку в местной администрации или СНТ.
Билялова добавила, что владельцы дач также могут наткнуться на штраф, если будут продавать продукцию вне отведенных для этого мест. Так, выставлять на продажу что-либо не рекомендуется в метро или переходах.
— Продавать продукцию можно только в специализированных местах — рынках и ярмарках после согласования с владельцем площадки, — цитирует слова эксперта агентство «Прайм».
Ранее стало известно, что с 9 июня в России вступают в силу новые правила, согласно которым владельцы дачных участков не смогут закрыться от соседей сплошным забором. Речь идет об ограждениях, разделяющих землю.