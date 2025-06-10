В России хотят по-новому «заставлять» вакцинироваться

Ранее «МК» писал, что в период массовых отпусков опасности подстерегают россиян буквально на каждом шагу: в Турции можно подцепить вирус Коксаки, в Подмосковье — энцефалит, если к вам присосется зараженный клещ, и церкариоз, если искупаться в пруду, а теперь еще в список фобий отпускников добавилась и лихорадка чикунгунья, которую можно привезти из Южной Азии.