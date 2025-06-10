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В России хотят по-новому «заставлять» вакцинироваться

В России необходимо разработать эффективную систему убеждения населения о пользе вакцинации, чтобы она стала элементом культуры.

В России необходимо разработать эффективную систему убеждения населения о пользе вакцинации, чтобы она стала элементом культуры. Это позволит предупреждать инфекции и сокращать количество тяжелых заболеваний, поделился мнением академик РАН Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

«Нужна принципиально новая работа по убеждению, это большой элемент культуры, поэтому и существуют эти пробелы вакцинации. У нас есть эффективные средства профилактики, а мы просто обязаны делать их своими союзниками», — подчеркнул он.

При этом эпидемиолог отметил, что жесткие меры не будут работать, заставлять людей вакцинироваться нельзя. По его словам, необходимо вести работу и в тех слоях населения, где прививки и вакцины игнорируют по традиционным соображениям.

По данным Роспотребнадзора, из-за отказа части населения от необходимой вакцинации в прошлом году заболеваемость корье возросла в 11 раз, краснухой — в 6, коклюшем — в 4,5. Были несколько случаев смерти детей от этих заболеваний.

Ранее «МК» писал, что в период массовых отпусков опасности подстерегают россиян буквально на каждом шагу: в Турции можно подцепить вирус Коксаки, в Подмосковье — энцефалит, если к вам присосется зараженный клещ, и церкариоз, если искупаться в пруду, а теперь еще в список фобий отпускников добавилась и лихорадка чикунгунья, которую можно привезти из Южной Азии.