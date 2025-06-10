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Ольга Мицевич назначена проректором по молодёжной политике в ОмГУ

Об этом сообщил Иван Кротт.

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Источник: Om1 Омск

В Омском государственном университете имени Ф. М. Достоевского произошло важное кадровое изменение: на должность проректора по молодёжной политике и воспитательной работе назначена Ольга Александровна Мицевич. Об этом сообщил и. о. ректора Иван Кротт в своём телеграм-канале.

«Ольга получила высшее образование в Омском государственном аграрном университете и Сибирском юридическом университете. Имеет опыт работы более 15 лет в сфере молодёжной политики, воспитания и социальной работы, лауреат премии президента для талантливой молодёжи, эксперт в организации крупных молодежных и спортивных мероприятий», — рассказал Кротт.

Ольга Мицевич прошла путь от социального педагога до замдиректора департамента по делам молодёжи администрации Омска. До назначения Мицевич молодёжную политику курировала Анна Арбуз, однако после изменений в руководстве университета она покинула свой пост.