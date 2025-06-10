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В Красноярске бассейны семейного центра «Афалин» временно закрыли из-за проблем с водой

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске временно приостановили работу бассейнов в семейном центре «Афалина» на улице Петра Подзолкова, 6.

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Источник: Соцсети

Специалисты Роспотребнадзора провели внеплановую проверку по требованию прокуратуры. Оказалось, что вода в бассейнах не соответствует нормам — хлор зашкаливает, а лабораторный контроль за качеством воды вообще не ведется. Никто не проверяет воду ни на микробы, ни на химические примеси, ни на паразитов. Более того, у центра нет даже базовой программы производственного контроля, которая по правилам должна быть.

Такие нарушения — это прямая угроза здоровью и даже жизни посетителей, особенно детей, рассказывают в ведомстве.

В итоге Роспотребнадзор запретил использование бассейнов, составил протокол и возбудил административное дело. Материалы уже направлены в суд.