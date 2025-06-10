В Красноярске бассейны семейного центра «Афалин» временно закрыли из-за проблем с водой

Специалисты Роспотребнадзора провели внеплановую проверку по требованию прокуратуры. Оказалось, что вода в бассейнах не соответствует нормам — хлор зашкаливает, а лабораторный контроль за качеством воды вообще не ведется. Никто не проверяет воду ни на микробы, ни на химические примеси, ни на паразитов. Более того, у центра нет даже базовой программы производственного контроля, которая по правилам должна быть.