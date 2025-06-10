Спина под ударом: врач объяснил, как стресс провоцирует проблемы с позвоночником

Современные люди все чаще жалуются на боль в спине. Проблемы с позвоночником начинаются все раньше. Об этом KP.RU рассказал врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук, заведующий нейрохирургическим отделением Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ Дмитрий Асютин.
— Ключевые факторы, которые ускоряют развитие заболеваний позвоночника — нехватка физической активности, сидячий образ жизни. Большую роль играет лишний вес, который усиливает нагрузку на позвоночник. Стресс — один из ведущих факторов риска, — пояснил нейрохирург.
Во время стресса в организме повышается уровень кортизола — гормона, который при длительном воздействии нарушает обмен веществ. В результате страдают и межпозвонковые диски, и мышцы. Чаще всего из-за стресса напрягаются шея, плечи и верхняя часть спины. Это создает избыточную нагрузку на позвоночник и может привести к серьезным изменениям.
Курение, плохое питание и генетика лишь усугубляют ситуацию. У курильщиков восстановление после травм и заживление тканей идет в 4 раза медленнее, добавил Асютин. Поэтому забота о позвоночнике — это не только про спорт, но и про умение отдыхать, справляться со стрессом и выбирать здоровый образ жизни.