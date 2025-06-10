Спина под ударом: врач объяснил, как стресс провоцирует проблемы с позвоночником

Во время стресса в организме повышается уровень кортизола — гормона, который при длительном воздействии нарушает обмен веществ. В результате страдают и межпозвонковые диски, и мышцы. Чаще всего из-за стресса напрягаются шея, плечи и верхняя часть спины. Это создает избыточную нагрузку на позвоночник и может привести к серьезным изменениям.