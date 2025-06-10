Эксперт объяснила, можно ли хранить хлеб в морозильной камере

По словам специалиста, замораживание позволяет значительно продлить срок хранения хлеба, сохраняя его свежесть и вкус. В отличие от холодильника, где из-за влаги в упаковке может образоваться плесень, морозильная камера останавливает этот процесс. Лялина отметила, что заморозка не разрушает белки, углеводы, клетчатку и жиры, хотя витамины группы В могут частично теряться при длительном хранении.