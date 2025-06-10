Дуров рассказал об отказе от использования мобильного телефона

Предприниматель и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что использует свой мобильный телефон в редких случаях. Такой информацией он поделился во время интервью с американским журналистом Такером Карлсоном.
Дуров отметил, что предпочитает отказаться от телефона из-за соображений цифровой безопасности. Кроме того, предприниматель уточнил, что смартфон лишь отвлекает от важных дел.
При этом он добавил, что два раза в неделю все же использует телефон, чтобы протестировать функции мессенджера.
Ноутбук и планшет для предпринимателя — самые удобные гаджеты. Благодаря им можно «сосредоточиться на чем-то», сделать заметки или пообщаться с командой.
В этом же интервью Дуров затронул тему своего ареста в аэропорту Франции, который произошел ранее. Основатель мессенджера все еще не может понять, в чем конкретно его обвиняют французские правоохранители.
Также 18 мая основатель Telegram заявил, что к руководству платформы обратилось правительство одной из стран Западной Европы с просьбой о блокировке румынских консерваторов.