Стало известно, какие дроны будет производить Renault на Украине

Французская автомобилестроительная корпорация Renault накануне объявила о планах наладить выпуск беспилотников на территории Украины. Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев рассказал aif.ru, какие модели дронов может начать выпускать французская кампания на Украине.
«Автопроизводитель может мимикрировать в беспилотную авиацию, поскольку имеет достаточно большой опыт для конвейерного производства техники. Но важно понимать, что именно они смогут производить. Речь идет только о мелких FVP-дронах, мультироторных системах типа “Бабы-Яги” и каких-то вариантах самолетного типа катапульта-парашют вертикального взлета, то есть, модели в весовой категории до 70 килограммов. Большие беспилотники они не смогут создавать и поставлять, потому что Renault — не авиастроительная корпорация, а только может собирать летающих роботов», — объяснил эксперт.
По мнению Кондратьева, в случае запуска на территории Украины подобного производства беспилотников для того, чтобы наносить удары по территории России либо на линии боевого столкновения, такой цех в сжатые сроки будет уничтожен.
Накануне французские СМИ сообщили, что автопроизводитель Renault намерен наладить производство беспилотных летательных аппаратов на территории Украины совместно с небольшим французским оборонным предприятием.