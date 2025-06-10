Стало известно, какие дроны будет производить Renault на Украине

«Автопроизводитель может мимикрировать в беспилотную авиацию, поскольку имеет достаточно большой опыт для конвейерного производства техники. Но важно понимать, что именно они смогут производить. Речь идет только о мелких FVP-дронах, мультироторных системах типа “Бабы-Яги” и каких-то вариантах самолетного типа катапульта-парашют вертикального взлета, то есть, модели в весовой категории до 70 килограммов. Большие беспилотники они не смогут создавать и поставлять, потому что Renault — не авиастроительная корпорация, а только может собирать летающих роботов», — объяснил эксперт.