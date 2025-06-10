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Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно не принимает самолеты

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково введены временные ограничения на работу воздушной гавани.

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково введены временные ограничения на работу воздушной гавани. Она не принимает и не выпускает авиарейсы, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Пулково», — говорится в официальном сообщении.

Текущей ночью временные ограничения поочередно вводились временны ограничения на работу аэропортов в нескольких регионов. Среди них Казань, Самара, Тамбов, Калуга, Нижнекамск.

Также была приостановлена работа всех московских авиагаваней. В некоторых субъектах — Калуге, Самаре и Тамбове — ограничения были сняты.