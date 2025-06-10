Омичи в ночи столкнулись со сбоем популярного мессенджера

По данным «Детектора сбоев», в ночь на вторник, 10 июня 2025 года, на территории Омской области зафиксирован резкий всплеск жалоб на работу популярного, по оценке автора, мессенджера — «Телеграма». Судя по графику, сбой наблюдался примерно с 23:30 до 01:00, на момент публикации поступают лишь единичные жалобы.