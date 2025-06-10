Мошенники активизировались перед длинными выходными: вот что они задумали

Аферисты рассылают потенциальным жертвам ссылки якобы от имени госорганов, банков, портала Госуслуги, в которых предлагают получить выплату в размере 10 тысяч рублей или «подарки». Немкин предупредил, что госорганы не практикуют подобный способ выплат. Мошенники таким образом выманивают личные данные.