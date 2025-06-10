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Мошенники активизировались перед длинными выходными: вот что они задумали

Депутат Немкин: мошенники планируют манипулировать Днем России.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии длинных выходных и Дня России мошенники активизируются, применяя определенные схемы. Речь идет о фейковых розыгрышах и якобы предлагаемым «выплатам ко Дню России», рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«На фоне праздничной расслабленности и снижения информационной бдительности людей, злоумышленники подстраивают свои схемы под патриотическую и социальную повестку», — сказал Немкин РИА Новости.

Аферисты рассылают потенциальным жертвам ссылки якобы от имени госорганов, банков, портала Госуслуги, в которых предлагают получить выплату в размере 10 тысяч рублей или «подарки». Немкин предупредил, что госорганы не практикуют подобный способ выплат. Мошенники таким образом выманивают личные данные.

Также аферисты рассылают фальшивые уведомления от банков и платежных систем и звонят гражданам якобы из МВД или других силовых или контролирующих органов.

Накануне стало известно, что мошенники воруют деньги россиян через объявления о вакансиях.

Тем временем МВД рассказало о самых популярных мошеннических схемах с участием детей. Как не попасться на удочку мошенников, узнайте здесь на KP.RU.