Мошенники активизировались перед длинными выходными: вот что они задумали

В преддверии длинных выходных и Дня России мошенники активизируются, применяя определенные схемы. Речь идет о фейковых розыгрышах и якобы предлагаемым «выплатам ко Дню России», рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
«На фоне праздничной расслабленности и снижения информационной бдительности людей, злоумышленники подстраивают свои схемы под патриотическую и социальную повестку», — сказал Немкин РИА Новости.
Аферисты рассылают потенциальным жертвам ссылки якобы от имени госорганов, банков, портала Госуслуги, в которых предлагают получить выплату в размере 10 тысяч рублей или «подарки». Немкин предупредил, что госорганы не практикуют подобный способ выплат. Мошенники таким образом выманивают личные данные.
Также аферисты рассылают фальшивые уведомления от банков и платежных систем и звонят гражданам якобы из МВД или других силовых или контролирующих органов.
Накануне стало известно, что мошенники воруют деньги россиян через объявления о вакансиях.
Тем временем МВД рассказало о самых популярных мошеннических схемах с участием детей. Как не попасться на удочку мошенников, узнайте здесь на KP.RU.