Московские врачи спасли мужчину с ожогами 80% тела из-за борщевика

В Москве врачи Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Склифосовского оказали экстренную помощь мужчине, получившему обширное поражение кожных покровов, охватывающее 80% поверхности тела, в результате контакта с борщевиком. Информация об этом была опубликована пресс-службой учреждения.
Пострадавший занимался покосом травы на своём дачном участке, где случайно и столкнулся с зарослями борщевика. Не придав этому особого значения, он не предпринял никаких мер предосторожности. Вернувшись домой, мужчина заметил покраснение на коже, однако, несмотря на сильный зуд, решил лечь спать.
Утром он обнаружил серьёзное поражение кожи, после чего был немедленно госпитализирован. Изначально пациента доставили в ожоговый центр НИИ, где ему было проведено местное лечение, включающее перевязки с использованием современных медицинских разработок.
В дальнейшем пациента перевели в токсикологический центр, где ему была назначена специализированная терапия, направленная на уменьшение зуда и снижение токсического воздействия сока борщевика. В общей сложности мужчина провёл в токсикологическом отделении 10 дней, получая необходимое лечение и реабилитацию.
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