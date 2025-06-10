Московские врачи спасли мужчину с ожогами 80% тела из-за борщевика

Пострадавший занимался покосом травы на своём дачном участке, где случайно и столкнулся с зарослями борщевика. Не придав этому особого значения, он не предпринял никаких мер предосторожности. Вернувшись домой, мужчина заметил покраснение на коже, однако, несмотря на сильный зуд, решил лечь спать.