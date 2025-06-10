Су-25 уничтожили солдат ВСУ в зоне ответственности группы «Восток»

Российские военные ликвидировали солдат и технику Вооружённых сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщает Минобороны РФ.
Удар нанесли экипажи российской штурмовой авиации на самолётах Су-25.
«Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения уничтожена живая сила и бронированная техника ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.
После использования авиационных средств поражения экипажи осуществили манёвр, выпустив тепловые ловушки, а затем вернулись на аэродром вылета.
Ранее сообщалось, что ударная группа ВКС РФ уничтожила бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг».
Также стало известно, что экипаж истребителя Су-34 нанёс удар по пункту дислокации Вооружённых сил Украины в зоне действия группировки «Юг».