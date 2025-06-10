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Су-25 уничтожили солдат ВСУ в зоне ответственности группы «Восток»

Кроме того, ВС РФ ликвидировали бронированную технику противника.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали солдат и технику Вооружённых сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщает Минобороны РФ.

Удар нанесли экипажи российской штурмовой авиации на самолётах Су-25.

«Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения уничтожена живая сила и бронированная техника ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

После использования авиационных средств поражения экипажи осуществили манёвр, выпустив тепловые ловушки, а затем вернулись на аэродром вылета.

Ранее сообщалось, что ударная группа ВКС РФ уничтожила бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг».

Также стало известно, что экипаж истребителя Су-34 нанёс удар по пункту дислокации Вооружённых сил Украины в зоне действия группировки «Юг».