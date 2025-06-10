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На Свердловском проспекте Челябинска с 11 по 16 июня ограничат движение

Речь идет об участке в районе Алого поля.

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Источник: РИА "Новости"

С 11 по 16 июня будет перекрыто движение на участке Свердловского проспекта в районе Алого поля. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Челябинска, ограничение коснется участка Свердовского проспекта от дома 62а.

В Центральном районе Челябинска идут работы по реконструкции участка тепломагистрали. Из-за них с 20:00 11 июня до 06:00 16 июня на Свердловском проспекте и на участке от улицы Труда до проспекта Ленина приостановят движение транспорта и трамваев.

Работы идут открытым способом — на проезжей части. Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательными и заранее продумывать маршрут и пути объезда.