На Свердловском проспекте Челябинска с 11 по 16 июня ограничат движение

С 11 по 16 июня будет перекрыто движение на участке Свердловского проспекта в районе Алого поля. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Челябинска, ограничение коснется участка Свердовского проспекта от дома 62а.
В Центральном районе Челябинска идут работы по реконструкции участка тепломагистрали. Из-за них с 20:00 11 июня до 06:00 16 июня на Свердловском проспекте и на участке от улицы Труда до проспекта Ленина приостановят движение транспорта и трамваев.
Работы идут открытым способом — на проезжей части. Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательными и заранее продумывать маршрут и пути объезда.