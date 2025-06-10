На Свердловском проспекте Челябинска с 11 по 16 июня ограничат движение

В Центральном районе Челябинска идут работы по реконструкции участка тепломагистрали. Из-за них с 20:00 11 июня до 06:00 16 июня на Свердловском проспекте и на участке от улицы Труда до проспекта Ленина приостановят движение транспорта и трамваев.