Игнатов: «лесной маньяк» Ворошилов вступил в ВСУ из-за жажды убийств

Маньяки вступаю в Вооруженные силы Украины, чтобы реализовать свои желания, объяснил aif.ru криминалист, бывший опер МВД Михаил Игнатов, комментируя информацию о том, что с ВСУ подписал контракт «лесной маньяк» Дмитрий Ворошилов, убивший в Самарской области не менее 13 человек.
«Они идут туда, чтобы реализовать себя, свои мечты на оккупированной территории или в отношении противника. И, что самое главное, за это особо ничего и не будет, потому что у них, кстати, это принято. У них там каждый третий маньяк, если по большому счету взять», — отметил эксперт.
По словам Игнатова, маньяки, которых берут в ВСУ, опасны и для самих украинских военных и медсестер.
«Произойдет затмение в голове и пойдут резать своих же. Это непредсказуемые, опасные люди», — сказал эксперт.
В СМИ появилась информация о том, что в ВСУ вступил 58-летний уроженец Лоскутовки (ЛНР) Дмитрий Ворошилов, который убил в 1990-е годы не менее 13 человек в Самарской области, где работал в ИК-19. «Лесного маньяка» в 1999 году приговорили к 15 годам лишения свободы. В 2012 году после выхода на свободу он уехал на Украину, где в 2022 в Днепропетровской области вступил в ряды ВСУ.
Кроме того, как сообщалось ранее, в ВСУ вступил сын Чикатило. По мнению Игнатова, он может одним из самых жестоких карателей.