Омское кладбище оказалось завалено мусором

На опубликованных в качестве подтверждения жалобы фотографиях видно, что огромная куча мусора из веток и обломков памятников находится на одной из аллей погоста. Еще на одной фотографии мусор, состоящий из веток и мешков с листвой, почти засыпал могилу. Судя по всему, эта мусорная куча осталась неубранной с весны. На ситуацию пока не отреагировали официальные лица.