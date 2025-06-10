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Омское кладбище оказалось завалено мусором

Жалоба на удручающие кучи отходов на аллеях погоста появилась в местных соцсетях.

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Вчера, 9 июня, в телеграм-канале «ЧП Омск» появилась информация с тегом «жалоба55» на заваленное мусором Новокировское кладбище.

На опубликованных в качестве подтверждения жалобы фотографиях видно, что огромная куча мусора из веток и обломков памятников находится на одной из аллей погоста. Еще на одной фотографии мусор, состоящий из веток и мешков с листвой, почти засыпал могилу. Судя по всему, эта мусорная куча осталась неубранной с весны. На ситуацию пока не отреагировали официальные лица.

Ранее мы писали о заваленном мусором Ново-Южном кладбище.