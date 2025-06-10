Какие профессии востребованы в России в 2025 году: кто такие «синие воротнички» и почему за ними охотятся

В список профессий, востребованных в 2025 году, вошли так называемые «синие воротнички» — квалифицированные рабочие. Речь идет о строителях, токарях, электриках, монтажниках, слесарях, сантехниках, инженерах, причем их заработная плата может быть сопоставима с зарплатой руководителей, пишет агентство «Прайм».
«В сфере здравоохранения востребованы врачи узких практик. Также сейчас не хватает медсестер и терапевтов», — рассказала агентству независимый HR-специалист Зулия Лоикова.
Востребованы на рынке труда также профессионалы, работающие в сфере ИИ, кибербезопасности, технологий и инноваций, аналитики данных, учителя, специалисты по обучению взрослых, дизайнеры дополненной реальности, контент-мейкеры, инженеры по дронам и другие профессионалы.
Накануне сообщалось, что средняя зарплата в России приблизилась к 100 тысячам, но каждый пятый считает, что материально стал жить хуже. Это происходит из-за того, что доходы россиян растут неравномерно, а инфляция бьет по почти бедным.
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