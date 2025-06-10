Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Mitsubishi Motors оценила возможность запуска производства машин в России

У японской компании Mitsubishi Motors нет в планах возобновлять производство машин в России. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщил генеральный менеджер по глобальным коммуникациям организации Юсукэ Кавамото.

У японской компании Mitsubishi Motors нет в планах возобновлять производство машин в России. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщил генеральный менеджер по глобальным коммуникациям организации Юсукэ Кавамото.

— Производство автомобилей Mitsubishi в России было приостановлено с апреля 2022 года, и мы официально решили не возобновлять его, — уточнил он.

Кроме того, Кавамото заявил, что пока никаких других данных предоставить не может.

Ранее компания выпускала автомобили на российском заводе «ПСМА Рус» в режиме полного цикла. Предприятие работало с 2009 по 2022 год. На нем производились такие модели, как Outlander и Pajero Sport, уточнили в издании Autonews.ru.

Ранее председатель «Деловой России» Алексей Репик рассказал, что японская компания Uniqlo не вернется в Россию из-за слов основателя Тадаси Янаи.

Тем временем французский модный дом Louis Vuitton, который покинул российский рынок после начала спецоперации, зарегистрировал в Роспатенте шесть новых товарных знаков.

Американская рок-группа Linkin Park тоже подала заявку на регистрацию товарного знака с новым логотипом.