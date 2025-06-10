Mitsubishi Motors оценила возможность запуска производства машин в России

У японской компании Mitsubishi Motors нет в планах возобновлять производство машин в России. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщил генеральный менеджер по глобальным коммуникациям организации Юсукэ Кавамото.
— Производство автомобилей Mitsubishi в России было приостановлено с апреля 2022 года, и мы официально решили не возобновлять его, — уточнил он.
Кроме того, Кавамото заявил, что пока никаких других данных предоставить не может.
Ранее компания выпускала автомобили на российском заводе «ПСМА Рус» в режиме полного цикла. Предприятие работало с 2009 по 2022 год. На нем производились такие модели, как Outlander и Pajero Sport, уточнили в издании Autonews.ru.
Ранее председатель «Деловой России» Алексей Репик рассказал, что японская компания Uniqlo не вернется в Россию из-за слов основателя Тадаси Янаи.
Тем временем французский модный дом Louis Vuitton, который покинул российский рынок после начала спецоперации, зарегистрировал в Роспатенте шесть новых товарных знаков.
Американская рок-группа Linkin Park тоже подала заявку на регистрацию товарного знака с новым логотипом.