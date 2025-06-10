Дуров рассказал, почему так и не предал вегетарианство во французской тюрьме

Павел Дуров, создатель мессенджера Telegram, в рамках интервью Такеру Карлсону поделился деталями своей жизни в период нахождения под стражей во Франции. Ведозапись разговора опубликована на официальном сайте журналиста.
«Кажется, мне сделали исключение по питанию… Я мог делать 200 отжиманий, 200 приседаний утром, потом повторял подходы», — рассказал Павел Дуров.
Российский IT-разработчик добавил, что у него было необходимое количество рыбных продуктов в рационе для поддержания вегетарианского образа жизни. Тем не менее Павел Дуров не мог посещать тюремный тренажерный зал, благодаря чему ему приходилось внимательно относиться к своему режиму дня.
В ходе этого же интервью предприниматель объяснил собственный способ сохранения безопасности личных данных.