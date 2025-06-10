Дуров рассказал, почему так и не предал вегетарианство во французской тюрьме

Российский IT-разработчик добавил, что у него было необходимое количество рыбных продуктов в рационе для поддержания вегетарианского образа жизни. Тем не менее Павел Дуров не мог посещать тюремный тренажерный зал, благодаря чему ему приходилось внимательно относиться к своему режиму дня.