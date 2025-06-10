Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дуров рассказал, почему так и не предал вегетарианство во французской тюрьме

Павел Дуров, создатель мессенджера Telegram, в рамках интервью Такеру Карлсону поделился деталями своей жизни в период нахождения под стражей во Франции.

Павел Дуров, создатель мессенджера Telegram, в рамках интервью Такеру Карлсону поделился деталями своей жизни в период нахождения под стражей во Франции. Ведозапись разговора опубликована на официальном сайте журналиста.

«Кажется, мне сделали исключение по питанию… Я мог делать 200 отжиманий, 200 приседаний утром, потом повторял подходы», — рассказал Павел Дуров.

Российский IT-разработчик добавил, что у него было необходимое количество рыбных продуктов в рационе для поддержания вегетарианского образа жизни. Тем не менее Павел Дуров не мог посещать тюремный тренажерный зал, благодаря чему ему приходилось внимательно относиться к своему режиму дня.

В ходе этого же интервью предприниматель объяснил собственный способ сохранения безопасности личных данных.