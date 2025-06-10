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Дуров заявил, что не использует телефон в повседневной жизни

Сооснователь мессенджера Telegram сообщил, что не пользовался телефоном даже до ареста во Франции.

Источник: Аргументы и факты

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что не использует телефоны для общения в повседневной жизни в целях безопасности.

«Я не пользовался телефоном уже почти год. Но даже до того, как (при аресте во Франции полиция — прим. ред.) изъяла его, я не пользовался своим телефоном», — сказал предприниматель.

Дуров уточнил, что с помощью смартфона лишь тестирует приложения Telegram из-за частых обновлений программы. При этом в его устройстве нет SIM-карт.

Бизнесмен отметил, что для контактов с другими людьми у него есть ноутбук и планшет.

Напомним, в августе 2024 года Дурова задержали в Париже после прилёта в аэропорт. Его французский адвокат Антони Бем заявил журналистам, что этому событию предшествовали продолжительное расследование и слежка.