Дуров заявил, что не использует телефон в повседневной жизни

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что не использует телефоны для общения в повседневной жизни в целях безопасности.
«Я не пользовался телефоном уже почти год. Но даже до того, как (при аресте во Франции полиция — прим. ред.) изъяла его, я не пользовался своим телефоном», — сказал предприниматель.
Дуров уточнил, что с помощью смартфона лишь тестирует приложения Telegram из-за частых обновлений программы. При этом в его устройстве нет SIM-карт.
Бизнесмен отметил, что для контактов с другими людьми у него есть ноутбук и планшет.
Напомним, в августе 2024 года Дурова задержали в Париже после прилёта в аэропорт. Его французский адвокат Антони Бем заявил журналистам, что этому событию предшествовали продолжительное расследование и слежка.