Дожди с грозами ожидаются во вторник в ряде регионов Казахстана

«Отрог антициклона обусловит погоду без осадков на севере РК. На остальную часть страны сохранит свое влияние циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы — пройдут дожди с грозами, усилением ветра, на юге — с пыльной бурей. В Алматинской, Карагандинской областях, в областях Улытау, Жетысу, на севере Западно-Казахстанской, на западе, юге Палодарской, в центре Актюбинской, на востоке Жамбылской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Мангыстауской, на юге Акмолинской, на западе, севере Северо-Казахстанской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Костанайской, в южной половине Восточно-Казахстанской областей, на западе, севере, востоке, в центре области Абай ожидается высокая пожарная опасность. В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, на северо-западе, востоке, в центре Атырауской, на западе, севере, юге, юго-востоке Актюбинской, на западе, севере Алматинской, на севере, востоке Мангыстауской, на юге Костанайской, Западно-Казахстанской областей и области Улытау, на западе, юго-западе области Абай, на севере, востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.», — говорится в сообщении.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, востоный, ночью 3−8, днем 9−14 метров в секунду. Ночью +9+11, днем +24+26.
В Алматы переменная облачность, небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный 3−8, при грозе порывы 15 метров в секунду. Ночью +18+20, днем +30+32.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13 метров в секунду. Ночью +20+22, днем +33+35.
В Акмолинской без осадков. Ночью +7+12, днем +22+27.
В области Улытау ночью на западе, севере и в центре дождь и гроза. Днем дождь и гроза. Ночью +15+20, днем +29+34.
В Карагандинской области утром и днем на западе и востоке небольшой дождб и гроза. На юге дождь и гроза. Ночью +10+15, днем +24+29.
В Западно-Казахстанской области без осадков. Ночью +15+20, днем +32+37.
В Атырауской области на западе и востоке дождь и гроза. На юге небольшой дождь и гроза. Ночью +17+22, днем +31+36.
В Мангистауской области днем на юге, востоке и в центре дождь и гроза. Ночью +18+23, днем +28+33.
В Актюбинской области днем юго-востоке небольшой дождь и гроза. Ночью +13+18, днем +25+30.
В Костанайской области днем на юге небольшой дождь, гроза и град. Ночью +11+16, днем +25+30.
В Северо-Казахстанской области без осадков. Ночью +8+13, днем +24+29.
В Павлодарской области без осадков. Ночью +7+12, днем +23+28.
В области Абай ночью на севере и востоке небольшой дождь и гроза. Ночью +7+12, днем +23+28.
В Восточно-Казахстанской области на западе, севере и востоке дождь и гроза. Днем град. Ночью и утром на севере туман. Ночью +10+15, днем +23+28.
В Кызылординской области в центре, на севере и юге дождь, гроза, шквал и пыльная буря. Ночью +17+22, днем +28+33.
В Туркестанской области в горных и предгорных районах дождь и гроза. Ночью +20+25, днем +31+36.
В Жамбылской области на северо-западе, юге, в горных и предгорных районах дождь и гроза. Ночью +18+23, днем +32+37.
В Алматинской области на юге небольшой дождь и гроза. В горных и предгорных районах дождь и гроза. Ночью +18+23, днем +30+35.
В области Жетысу днем в горных и предгорных районах дождь и гроза. Ночью +15+20, днем +30+35.
«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики, в связи с прогнозируемыми дождями, будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.