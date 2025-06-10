Дожди с грозами ожидаются во вторник в ряде регионов Казахстана

«Отрог антициклона обусловит погоду без осадков на севере РК. На остальную часть страны сохранит свое влияние циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы — пройдут дожди с грозами, усилением ветра, на юге — с пыльной бурей. В Алматинской, Карагандинской областях, в областях Улытау, Жетысу, на севере Западно-Казахстанской, на западе, юге Палодарской, в центре Актюбинской, на востоке Жамбылской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Мангыстауской, на юге Акмолинской, на западе, севере Северо-Казахстанской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Костанайской, в южной половине Восточно-Казахстанской областей, на западе, севере, востоке, в центре области Абай ожидается высокая пожарная опасность. В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, на северо-западе, востоке, в центре Атырауской, на западе, севере, юге, юго-востоке Актюбинской, на западе, севере Алматинской, на севере, востоке Мангыстауской, на юге Костанайской, Западно-Казахстанской областей и области Улытау, на западе, юго-западе области Абай, на севере, востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.», — говорится в сообщении.