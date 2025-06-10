Российских производителей могут обязать шить женскую plus size одежду

Цель изменений — обеспечить равные права для всех покупателей на доступ к разнообразному ассортименту товаров, независимо от размеров одежды. Общественники также инициировали разработку технических регламентов, которые установят требования к размерной сетке женской одежды. Это поможет обеспечить соответствие размеров заявленным параметрам и упростит выбор одежды для покупателей.
В настоящее время на российском рынке женской одежды больших размеров наблюдается ситуация, при которой женщины сталкиваются с трудностями при поиске качественной, стильной и доступной по цене одежды, соответствующей их потребностям и предпочтениям. Недостаток предложения приводит к ограничению выбора, снижению самооценки и социальной изоляции женщин, что негативно сказывается на их качестве жизни.
Общественники просят изучить ситуацию и рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство о защите прав потребителей с целью обеспечения равных прав. По мнению активистов, необходимо реализовать программу поддержки российских производителей одежды, ориентированных на производство больших размеров, включая предоставление льготных кредитов, налоговых льгот и субсидий на закупку оборудования. Стимулировать торговые сети продавать одежду 50+ предлагают путём преференций при участии в государственных закупках и тендерах.
Ранее опрос показал, как часто россияне обновляют гардероб. Почти треть (32%) жителей России покупают одежду как минимум раз в месяц, ещё 24% — раз в два месяца. Согласно опросу, регулярно гардероб обновляют жители Урала — в Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени и других городах региона. Причём 50% респондентов признались, что совершают такие покупки каждый месяц. В Москве доля таких россиян поменьше — 26,5%.