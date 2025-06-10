Российских производителей могут обязать шить женскую plus size одежду

Ранее опрос показал, как часто россияне обновляют гардероб. Почти треть (32%) жителей России покупают одежду как минимум раз в месяц, ещё 24% — раз в два месяца. Согласно опросу, регулярно гардероб обновляют жители Урала — в Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени и других городах региона. Причём 50% респондентов признались, что совершают такие покупки каждый месяц. В Москве доля таких россиян поменьше — 26,5%.