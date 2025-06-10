Дроны ВС РФ парализовали систему связи ВСУ под Красноармейском

Российские военные парализовали систему связи Вооружённых сил Украины под Красноармейском в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.
Удар нанесли бойцы группировки войск «Центр». Были использованы оптоволоконные FPV-дроны. Точные атаки вывели из строя ключевые узлы связи ВСУ.
«Расчёты оптоволоконных FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск “Центр” дезорганизовали систему связи противника на красноармейском направлении зоны проведения СВО», — говорится в сообщении ведомства.
В частности, ВС РФ перехватили украинские тяжёлые гексакоптеры «Баба-Яга». Помимо этого, ликвидированы самодельные блиндажные антенны, а также мобильные антенные комплексы.
Ранее сообщалось, что операторы дронов подразделения специального назначения российской группировки войск «Запад» уничтожили в зоне спецоперации расчёт беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.